СКА — «Авангард»: букмекеры оценили шансы команд

Матч СКА — «Авангард» пройдёт 23 сентября на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, в то время как победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 2.55. Разница в вероятности составляет около 1%.

Заключить пари на овертайм предлагается с коэффициентом 4.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.44.

Если обе команды забросят больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.59.

