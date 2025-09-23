Скидки
СКА — «Авангард»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

СКА — «Авангард»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ СКА — «Авангард».

Ставка: «Авангард» не проиграет СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

«Авангард» при Буше держит структуру и жёстко прессингует в средней зоне. В атаке выделяется Константин Окулов. Он принимает решения быстро и набрал уже 4+4 за шесть матчей. Вообще, вся линия форвардов омичей охотно бежит в контратаки при первом же перехвате. Однако в предстоящей встрече важную роль сыграют спецбригады и дисциплина.

Если СКА избежит лишних удалений и будет точнее на вбрасываниях в своей зоне, тогда снизит контратакующие шансы гостей. «Авангарду» важно удержать центр и давить на подборы у пятакa — там соперник уязвим после длинных смен. А в чью сторону качнётся баланс — решат детали. Очевидного преимущества нет ни у одной, ни у другой стороны.

Прогнозируем близкий матч с высокой ценой каждой ошибки. В целом на старте сезона опаснее выглядит «Авангард» — серия побед и уверенность в реализации говорят сами за себя. Но ведь СКА может ответить домашней обстановкой и неплохой вратарской линией. Однако без быстрого гола хозяевам будет сложнее. Ставим на то, что «Авангард» не проиграет в основное время, а счёт может быть из серии 3:3 или 3:2 в его пользу.

