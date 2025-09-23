Скидки
«Леванте» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании

«Леванте» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Ла Лиги «Леванте» — «Реал».

Ставка: «Реал» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.79.

Логично будет ждать дуэли на флангах, и стоит посмотреть на качество первых пасов «Реала» при выходе из обороны. Без Рюдигера и Трента мадридцам важно не попадать под прессинг после аутов и угловых соперника. Вероятно, Алонсо будет пробовать низкие розыгрыши через Эдуарду Камавинга и переводы под ускорение Винисиуса. Если «Леванте» не найдёт быстрых выходов, контроль гостей сделает своё дело.

«Леванте» наверняка создаст моменты за счёт контратак и даже может забить, как это было, например, в матче с «Барселоной» (2:3), но класс и форма лидеров «Реала» перевесят. Берём победу мадридцев через тотал больше 2.5 мяча. Ещё один вариант — гол Мбаппе. Француз в этом сезоне находится в хорошей форме.

