«Ницца» — «Рома»: определён фаворит матча Лиги Европы
24 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ницца» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Начало — в 22:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение римскому клубу. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Ниццы» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.
Эксперты сомневаются, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.75.
