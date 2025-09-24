«Ницца» — «Рома»: назван самый вероятный счёт

24 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ницца» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Ниццы» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

Эксперты сомневаются, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00. Следом идёт точный счёт 1:0 в пользу римлян за 8.50 и ничья 2:2 за 9.00.