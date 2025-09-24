Скидки
Названы шансы «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка лиги

Названы шансы «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка лиги
24 сентября 2025 года в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сыграют «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Джон Смит» в Хаддерсфилде. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.15 (около 85% вероятности), а шансы «Хаддерсфилда» оценили в 19.00 (5%). Ничья после двух таймов идёт с коэффициентом 9.30 (10%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу «горожан» за 7.00.

