Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити»: прогноз на игру Кубка лиги

«Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити»: прогноз на игру Кубка лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.98.

Никакой недооценки быть не должно. Всё-таки соперник уже убрал с пути в Кубке английской лиги два серьёзных клуба. Сначала прошёл «Лестер» — 2:2 (3:2 пен.), а затем оставил позади и представителя АПЛ «Сандерленд» — 1:1 (6:5 пен.). Есть отличная игра на контратаках, волевой характер и умение цепляться за результат.

Команда из Хаддерсфилда уверена в своих исполнителях пенальти и голкипере. Поэтому есть резон сыграть очень глубоко и компактно в обороне, сосредоточившись на ничьей. Потом у неё вновь может появиться реальный шанс пройти дальше в серии 11-метровых. Но сухие матчи даются с трудом. В девяти встречах Лиги 1 пропущено 11 мячей.

В прошлом году «Манчестер Сити» разбил «Хаддерсфилд» в Кубке Англии со счётом 5:0. Да и в целом это удобный соперник для гранда. Поэтому предлагаем поставить, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Можно добавить к данному исходу победу команды Гвардиолы, однако это лишь немного увеличит коэффициент, а риски возрастут.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android