«Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити»: прогноз на игру Кубка лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.98.

Никакой недооценки быть не должно. Всё-таки соперник уже убрал с пути в Кубке английской лиги два серьёзных клуба. Сначала прошёл «Лестер» — 2:2 (3:2 пен.), а затем оставил позади и представителя АПЛ «Сандерленд» — 1:1 (6:5 пен.). Есть отличная игра на контратаках, волевой характер и умение цепляться за результат.

Команда из Хаддерсфилда уверена в своих исполнителях пенальти и голкипере. Поэтому есть резон сыграть очень глубоко и компактно в обороне, сосредоточившись на ничьей. Потом у неё вновь может появиться реальный шанс пройти дальше в серии 11-метровых. Но сухие матчи даются с трудом. В девяти встречах Лиги 1 пропущено 11 мячей.

В прошлом году «Манчестер Сити» разбил «Хаддерсфилд» в Кубке Англии со счётом 5:0. Да и в целом это удобный соперник для гранда. Поэтому предлагаем поставить, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Можно добавить к данному исходу победу команды Гвардиолы, однако это лишь немного увеличит коэффициент, а риски возрастут.