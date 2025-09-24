Стали известны шансы «Црвены Звезды» победить «Селтик»

24 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Црвена Звезда» и «Селтик». Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах немного склоняются в пользу шотландского клуба. Поставить на победу «Селтика» можно с коэффициентом 2.53 (39%), а шансы «Црвены Звезды» оценили в 2.75 (35%). Ничья идёт с коэффициентом 3.70 (26%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.