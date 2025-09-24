Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Црвены Звезды» победить «Селтик»

Стали известны шансы «Црвены Звезды» победить «Селтик»
Комментарии

24 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Црвена Звезда» и «Селтик». Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Црвена Звезда» — «Селтик». Тикнизян повторит подвиг «Кайрата»
«Црвена Звезда» — «Селтик». Тикнизян повторит подвиг «Кайрата»

Букмекеры в своих прогнозах немного склоняются в пользу шотландского клуба. Поставить на победу «Селтика» можно с коэффициентом 2.53 (39%), а шансы «Црвены Звезды» оценили в 2.75 (35%). Ничья идёт с коэффициентом 3.70 (26%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Материалы по теме
«Нефтехимик» — «Автомобилист». Реванш? Никаких гарантий!
«Нефтехимик» — «Автомобилист». Реванш? Никаких гарантий!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android