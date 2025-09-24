«Црвена Звезда» — «Селтик»: прогноз на матч в Белграде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Селтик».

Ставка: «Црвена Звезда» не проиграет «Селтику» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.

В чемпионате Сербии команда из Белграда возглавляет таблицу, выиграв все семь матчей с общим счётом 30:5. Невероятная результативность и уверенная игра в обороне. Александар Катаи наколотил уже 11 мячей. Входит во вкус Марко Арнаутович. Пока на его счету гол и три результативные передачи. Наир Тикнизян сделал только один голевой пас, но всему своё время.

Соперник серьёзный. В последней встрече Брендан Роджерс предоставил отдых некоторым основным футболистам, но не Ихеаначо — ему сейчас нужно чаще выходить на поле. Каспер Шмейхель, переиграть которого может далеко не каждый, будет свежим и сконцентрированным. В том числе из-за голкипера так тяжело забить «Селтику». В семи из девяти официальных встреч этого сезона шотландцы не пропускают.

Однако у «Црвены Звезды» очень талантливая атака. Катаи и Арнаутович — два опытных футболиста, которые за свою карьеру сталкивались и не с такими задачами. Предлагаем поставить на то, что сербы не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча. Есть уверенность, что хозяева выиграют со скромным счётом, показав результат даже лучше, чем «Кайрат».