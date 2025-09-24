Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: определён фаворит матча КХЛ

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: определён фаворит матча КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» состоится 24 сентября в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это второе очное противостояние за три дня после игры в Екатеринбурге, так что контекст встречи свежий и понятный.

Материалы по теме
«Црвена Звезда» — «Селтик». Тикнизян повторит подвиг «Кайрата»
«Црвена Звезда» — «Селтик». Тикнизян повторит подвиг «Кайрата»

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности.

Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается в 3.32, а овертайм можно проверить за 4.30.

Вместе с тем аналитики ждут умеренной результативной игры. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.62.

Материалы по теме
«Ницца» — «Рома». С такой игрой и ничья в радость
«Ницца» — «Рома». С такой игрой и ничья в радость
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android