«Нефтехимик» — «Автомобилист»: определён фаворит матча КХЛ

Матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» состоится 24 сентября в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это второе очное противостояние за три дня после игры в Екатеринбурге, так что контекст встречи свежий и понятный.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности.

Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается в 3.32, а овертайм можно проверить за 4.30.

Вместе с тем аналитики ждут умеренной результативной игры. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.62.