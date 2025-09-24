Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Нижнекамске

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Нижнекамске
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист».

Ставка: удаление раньше гола за 1.70.

Проблема гостей — фолы и реализация. Заварухин после 1:4 прямо сказал: удалений слишком много, будем наказывать за дисциплину. При игре «5 на 5» «Автомобилист» создаёт моменты, однако точность просела. Это видно также по дерби с «Трактором». Если порядок не навести, есть риск снова попасть под давление большинства соперника и остаться с небольших количеством своих голов.

Фактор площадки тоже играет роль. «Нефтехимик» дома традиционно выступает смелее, работает по бортам и активнее грузит пятак. При поддержке трибун и коротких смен это даёт преимущество в отскоках и вторых шайбах. Плюс психология. Гости приедут после неудачи и с хромающей серией матчей, а хозяева останутся на кураже.

С учётом свежей очной победы, формы спецбригад и фактора домашнего льда при поддержке трибун чуть предпочтительнее смотрится «Нефтехимик». Однако ожидаем плотной игры без обилия «халявных» голевых моментов, с акцентом на спецбригады и борьбу у ворот и бортов. Вероятный сценарий — «Нефтехимик» не проиграет в основное время. Но в качестве ставки любопытно смотрится вариант, при котором двухминутное удаление будет раньше гола.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android