«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Нижнекамске

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист».

Ставка: удаление раньше гола за 1.70.

Проблема гостей — фолы и реализация. Заварухин после 1:4 прямо сказал: удалений слишком много, будем наказывать за дисциплину. При игре «5 на 5» «Автомобилист» создаёт моменты, однако точность просела. Это видно также по дерби с «Трактором». Если порядок не навести, есть риск снова попасть под давление большинства соперника и остаться с небольших количеством своих голов.

Фактор площадки тоже играет роль. «Нефтехимик» дома традиционно выступает смелее, работает по бортам и активнее грузит пятак. При поддержке трибун и коротких смен это даёт преимущество в отскоках и вторых шайбах. Плюс психология. Гости приедут после неудачи и с хромающей серией матчей, а хозяева останутся на кураже.

С учётом свежей очной победы, формы спецбригад и фактора домашнего льда при поддержке трибун чуть предпочтительнее смотрится «Нефтехимик». Однако ожидаем плотной игры без обилия «халявных» голевых моментов, с акцентом на спецбригады и борьбу у ворот и бортов. Вероятный сценарий — «Нефтехимик» не проиграет в основное время. Но в качестве ставки любопытно смотрится вариант, при котором двухминутное удаление будет раньше гола.