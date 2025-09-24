«Ницца» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги Европы «Ницца» — «Рома».

Ставка: ничья за 3.55.

Нет ничего общего между «Ниццей» прошлого сезона и текущего. Франку Эзу пора бить тревогу. Началось всё с того, что команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» с одинаковым счётом 0:2. В Лиге 1 нет стабильности — победы чередуются с поражениями. Правда, стоит признать, что дома всё неплохо: две выигранных встречи – с «Осером» (3:1) и «Нантом» (1:0).

А ведь впереди матч с «Ромой», которой Джан Пьеро Гасперини подтянул игру в защите. С другой стороны, пока это единственное, что хорошо получается у его подопечных. Теперь их любимый счёт — 1:0. Так они обыграли «Болонью», «Пизу» и «Лацио». Так же уступили «Торино».

А ещё у «Ромы» переполнен лазарет, что сказывается на глубине состава. Остро ощущается отсутствие Пауло Дибалы, получившего травму. Не оправдывает ожиданий арендованный у «Вест Хэма» Эван Фергюсон. Он всё ещё не может забить. Артём Довбик присел на скамейку запасных. В дерби шанс получил Лоренцо Пеллегрини и забил победный мяч с передачи Матиаса Соуле. Хорошая работа!

В этом сезоне «Ницца» и «Рома» ещё не играли вничью. В предстоящем матче мы вправе на неё рассчитывать. У французского клуба хуже форма, но дома неплохие результаты. У римлян порядок в защите, однако есть проблемы с реализацией. Остаётся ждать, когда их прорвёт в атаке. Если знать о предпочтениях Гасперини, это скоро должно случиться, но не сегодня.