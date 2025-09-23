Скидки
«Леванте» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Реал».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.05.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» при Хаби Алонсо идёт супер, без потерь. Команда выиграла пять матчей подряд, плюс победа в Лиге чемпионов. Кажется, что «Реал» в полном порядке. В полном порядке у мадридцев и Килиан Мбаппе. Это, конечно, чудо, что он творит на старте сезона. Для кого-то может быть чудо, для кого-то – обыденность, но Мбаппе результативен в каждом матче: забивает, делает голевые. Откуда бы он ни бил – с центра поля, с угла штрафной, – всё залетает.

Противостоять будет «Леванте», который в прошлом туре одержал первую победу в сезоне. 4:0 обыграли «Жирону» на выезде, но счёт не должен вводить в заблуждение: «Жирона» осталась в меньшинстве – одно удаление в первом тайме, ещё одно во втором. И именно в большинстве «Леванте» закошмарил соперника в концовке. Есть хороший нападающий Иван Ромеро, здорово смотрится Эйонг – просто машина. В каждом из пяти матчей чемпионата он делает результативные действия. Камерунец начинал в «Вильярреале», забивал, раздавал голевые, а теперь за «Леванте» забивает «Бетису» и «Жироне».

Тренер Калера настраивает «Леванте» играть агрессивно. Дома они «Барселоне» два мяча в первом тайме забили, против «Бетиса» уже к десятой минуте дважды отличились. Такая агрессия способна создать «Реалу» проблемы. Но если «Леванте» подраскроется, Мбаппе и остальные игроки мадридцев с радостью используют свободное пространство.

Мой прогноз: 1-й тайм больше 1.5. Верю в результативную игру. Можно даже рассмотреть ТБ (3.5). История и статистика говорят за это», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

