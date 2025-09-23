«Леванте» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Леванте» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«Реал» Мадрид сыграет на неделе в 6-м туре испанской Ла Лиги. Для него это будет выездная встреча с относительно слабым оппонентом – «Леванте». Уверен тут в успехе мадридцев, хотя сильно крупного счёта не жду.

«Реал» пока что продолжает свой успешный сезон. Он остаётся единственной командой Примеры, выигравшей во всех пяти турах, даже «Барса» уже один раз оступилась. Команда Алонсо же побеждает, правда, не так часто она выигрывает с большим преимуществом в счёте, впрочем, всё равно доминирующие встречи выдаёт «Реал».

В последних играх у него были не такие простые соперники – «Реал Сосьедад» (2:1), «Эспаньол» (2:0). Но всегда справлялся коллектив из Мадрида, Мбаппе забивает. В игре с «Сосьедадом» «Реал» ещё рано остался на поле вдесятером, однако всё равно без проблем выиграл. Если же брать все турниры, то серия побед «сливочных» насчитывает даже шесть встреч – он ещё «Марсель» в Лиге чемпионов в первом туре одолел.

Так что с максимальными 15 очками команда Хаби Алонсо теперь возглавляет таблицу Примеры, делает это единолично. «Барселона» со второй строчки стоит ближе всего к ней – разрыв насчитывает два очка. В общем-то, привычная ситуация – два сильнейших клуба Испании снова борются за лидерство.

«Леванте» же в целом тоже находится в таблице там, где и ожидалось. Дело в том, что клуб только что поднялся из Сегунды, у него ожидались проблемы, и они есть. Впрочем, для своего уровня «Леванте» ещё не так плохо выступает, идёт он на 16-м месте, у него даже есть небольшой отрыв от зоны вылета.

Все благодаря двум последним играм, в которых коллектив набирал очки: 2:2 с «Бетисом», 4:0 – с «Жироной». Впрочем, у обеих этих команд есть проблемы. Можно также вспомнить 2:3 с «Барселоной», однако там тоже конкуренцией и «не пахло», особенно во втором тайме, всё было очевидно, каталонцы просто не реализовывали свои моменты, поэтому счёт был близким.

Так что я тут уверен в успехе «Реала», пока успешно выступающего. Но не думаю, что сильно крупный будет счёт, всё же матч пройдёт на неделе, игроки не так хорошо физически будут готовы. Ещё и с составом у команды Алонсо есть трудности – травмированы Александер-Арнольд и Рюдигер. Мой вариант тут – точный счёт 1:2 за 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».