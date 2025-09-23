Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Адмирал» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ во Владивостоке

«Адмирал» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ во Владивостоке
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московские армейцы в последних трёх матчах стабильно пропускают по пять шайб за игру. Это точно не знаменитый почерк двухкратного победителя Кубка Гагарина в качестве главного тренера Игоря Никитина. С другой стороны, в Магнитогорске москвичи смогли продемонстрировать характер и были близки к тому, чтобы увезти из уральского города какие-то результативные баллы.

Но теперь армейцы из столицы России отправляются на Дальний Восток. Не удивлюсь, если произойдут изменения в составе, наставник ЦСКА может применить такой ход в достаточной сложной ситуации, учитывая амбиции армейцев и их достаточно жёсткое руководство. Ситуация точно не патовая, ведь не завершился даже первый месяц регулярки, но на Автозаводской могут думать и иначе.

«Адмирал» дома проиграл пока что только один матч из трёх. И то сопернику дальновосточников откровенно повезло в концовке. Во Владивостоке уже который сезон подряд при Леониде Тамбиеве никому легко не будет. Правда, ЦСКА приедет дико заряженным на исправление турнирной ситуации и прерывание неудачной серии. Начало дальневосточного турне останется за армейцами, они «на зубах» возьмут своё и получат необходимый заряд положительной энергии после трёх поражений кряду. При этом «Адмирал» без голов точно не останется», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Авангард» на кураже после 6:1 в Казани, а «Спартак» барахлит: экспресс на КХЛ
«Авангард» на кураже после 6:1 в Казани, а «Спартак» барахлит: экспресс на КХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android