«Адмирал» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ во Владивостоке

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Московские армейцы в последних трёх матчах стабильно пропускают по пять шайб за игру. Это точно не знаменитый почерк двухкратного победителя Кубка Гагарина в качестве главного тренера Игоря Никитина. С другой стороны, в Магнитогорске москвичи смогли продемонстрировать характер и были близки к тому, чтобы увезти из уральского города какие-то результативные баллы.

Но теперь армейцы из столицы России отправляются на Дальний Восток. Не удивлюсь, если произойдут изменения в составе, наставник ЦСКА может применить такой ход в достаточной сложной ситуации, учитывая амбиции армейцев и их достаточно жёсткое руководство. Ситуация точно не патовая, ведь не завершился даже первый месяц регулярки, но на Автозаводской могут думать и иначе.

«Адмирал» дома проиграл пока что только один матч из трёх. И то сопернику дальновосточников откровенно повезло в концовке. Во Владивостоке уже который сезон подряд при Леониде Тамбиеве никому легко не будет. Правда, ЦСКА приедет дико заряженным на исправление турнирной ситуации и прерывание неудачной серии. Начало дальневосточного турне останется за армейцами, они «на зубах» возьмут своё и получат необходимый заряд положительной энергии после трёх поражений кряду. При этом «Адмирал» без голов точно не останется», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».