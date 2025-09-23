«Металлург» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.50.

«Магнитогорский клуб под руководством Андрея Разина на старте сезона напоминает ту же самую машину, что в сезоне-2023/2024 взяла Кубок Гагарина. Команда уверенно идёт вперёд, демонстрируя атакующую мощь и высокий темп, к которому соперникам зачастую трудно адаптироваться. Уже три матча подряд «Металлург» забивает по пять шайб. Да, поражения от «Салавата Юлаева» и московского «Динамо» несколько охладили пыл болельщиков, но важно отметить: оба матча завершились за пределами основного времени. Это, скорее, вопрос мелких деталей, чем системных проблем. Потеря Дениса Зернова в межсезонье воспринималась как серьёзный вызов, но приход Сергея Толчинского и Владимира Ткачёва, а также легионера Дерека Барака быстро расставили акценты: атака «Металлурга» обрела ещё больше скорости и креатива. Не стоит забывать и про надёжность вратаря Ильи Набокова, который снова держит высокий уровень и даёт уверенность всей команде. «Магнитка» играет в хоккей, который можно назвать зрелым: они не просто побеждают, а делают это с запасом.

Столичный клуб же начал сезон куда менее уверенно. В первых семи встречах на старте сезона у команды Алексея Жамнова уже четыре поражения. Однако важно понимать: «Спартак» играет в атакующий хоккей и даже в проигранных матчах команда почти всегда находит возможности для взятий ворот, за эти семь матчей коллектив уже успел забросить 23 шайбы. Пока главная проблема москвичей — нестабильность. С «Сочи» удалось забросить четыре шайбы и взять победу, но уже в следующем матче последовало сухое поражение от минского «Динамо». Потом были ещё осечки — от «Северстали» и «Торпедо». С точки зрения набранных очков старт не выглядит убедительным, но по качеству игры видно, что у команды есть потенциал: достаточно немного поправить детали.

Чего я жду от матча? В Магнитогорске «Спартак» вряд ли сможет играть первым номером, но красно-белые наверняка сделают ставку на активное давление в атакующей зоне. Впрочем, против «Металлурга» это рискованно: команда Разина умеет пользоваться чужими ошибками и наказывать за малейший провал в обороне. Такой матч наверняка получится результативным», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».