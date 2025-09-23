«Металлург» — «Спартак»: прогноз Андрея Юртаева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.75.

«Довольно любопытное противостояние. «Спартак» — команда, которая в последнее время приковывает к себе много внимания. И тут ещё эта история с Иваном Морозовым. Причем посмотрите, как «Спартак» сыграл против ЦСКА в тот день, когда стало известно, что Морозов отстранён. Казалось бы, всё, команда посыплется. Но «Спартак» не просто не посыпался — он ещё и вернулся с 1:4 и 2:5 в игре с ЦСКА, а затем дотащил встречу до серии бросков.

И вот сразу после этого — поездка на Урал. Тяжёлый выезд: «Автомобилист», «Трактор» и теперь «Металлург». Это всегда непросто — и в плане психологии, и с точки зрения усталости, когда это уже третья-четвёртая игра подряд. Плюс все эти новости и проблемы, которые неожиданно свалились на красно-белых. Думаю, что «Спартаку» будет тяжело в этом матче.

«Металлург» играет дома. У них тоже непростая серия: «Барыс», потом ЦСКА и вот теперь «Спартак». С ЦСКА, понятно, тяжело всем, однако после такого соперника встреча со «Спартаком» может быть даже в какой-то степени разгрузкой. Против ЦСКА приходится действовать строго против никитинской команды, а тут можно больше поиграть в хоккей. В этом «Металлург» всегда был силён при Разине.

На фоне усталости «Спартака» хозяева могут этим воспользоваться. Поэтому мой прогноз: победа «Металлурга». И добавим вариант, чтобы коэффициент был выше: ТБ (4.5). Мне кажется, это вполне может произойти в Магнитогорске», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».