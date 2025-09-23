Скидки
«Металлург» Мг — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Магнитогорске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.09.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Между прочим, после блеклого старта «Спартак» не проигрывает в основное время уже четыре матча подряд. Да еще и забросил 14 шайб в последних трёх играх. «Магнитка» и вовсе самая результативная команда чемпионата прямо сейчас. Так что ставка на зрелищный ход встречи гарантированно «зайдёт» — болельщики увидят не меньше 6-7 голов.

Исход, как мне кажется, тоже достаточно очевиден. Выходя против команд с проблемной, несыгранной и ненадёжной обороной, «Металлург» разбирается с ними как повар с картошкой. А команда Жамнова даже в победных матчах пропускает помногу. Для хозяев не будет проблемой взять два очка – уверенно, с солидной разницей. Шансов даже на достойное поражение у красно-белых немного», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

