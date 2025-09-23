СКА — «Авангард»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.95.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Блестящая вывеска, матч дня. СКА поначалу удивил неуверенной игрой, но на своем льду выправился, одержал две уверенные победы с громким счётом, где хорошо себя проявила молодёжь. Вратарь Плешков здорово поддержал команду. В целом складывается впечатление, что Ларионов постепенно выстраивает игру, которую хочет видеть.

«Авангард» тоже начал неважно, но затем стал регулярно забивать. Команда без прежних лидеров, например Ткачёва, должна была найти новых героев, и это произошло: Патуральски наконец отличился, Прохоркин сделал хет-трик, Якубов начал забивать. Обе команды постепенно находят свою игру, и в этом матче я не возьмусь предсказывать победителя.

Единственное, что можно сказать точно, — Игорь Ларионов всегда делает акцент на том, что хоккей — это игра для зрителя. Поэтому не будет оборонительного хоккея и игры от окопов. Уверен, нас ждёт зрелище, торжество атак. Тем более в обеих командах хватает форвардов, которые умеют забивать и любят играть в такой манере, чувствуя себя в своей стихии.

Поэтому я выберу простой и, на мой взгляд, надёжный прогноз — ставку на высокий тотал. Обе команды хорошо действуют в большинстве, а при атакующем хоккее удалений наверняка будет немало. Скоростные форварды вынудят защитников ошибаться, появятся чистые преимущества. Мой прогноз — ТБ 5.5», — приводит слова Славина «РБ Спорт».