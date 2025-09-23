СКА — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 23 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 3.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команда Ларионова выступает даже лучше ожидаемого. И четыре выигрыша подряд, и много заброшенных шайб. Причем атака СКА ярко выглядит не только в матчах с аутсайдерами вроде «Лады», но и во встречах с мощными организованными соперниками вроде минского «Динамо». Так что и «Авангард» вряд ли удержит свои ворота на замке. В этой встрече тотал точно будет выше пяти голов.

При этом гости выглядят явными фаворитами. У нападения омичей намного больше мастерства и намного больше опыта. Петербургский вратарь Заврагин в воскресенье сыграл «на ноль», вот только в оппонентах были тольяттинцы. Действовать столь же надёжно против атаки «ястребов» — практически нереально. «Авангард» в этом сезонке не теряет очки в матчах с командами, которые явно слабее. Так что берём победу омичей с разницей минимум в две шайбы», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».