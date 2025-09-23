«Севилья» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Вильярреал».

Ставка: «Севилья» не проиграет за 1.63.

«Нервионцев» рано списали со счетов. Несмотря на сложный старт и потерю лидеров, севильцы быстро собрались благодаря тренеру Матиасу Алмейде. Он сплотил игроков и создал сильный коллектив, что принесло семь очков за три тура. Последняя победа над крепким «Алавесом» (2:1) показала, что красно-белые прибавляют — решающий гол забил опытный 36-летний чилийский форвард Алексис Санчес.

Марселино Гарсия Тораль ярко ответил на критику после поражений от «Атлетико» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов — тогда гостей упрекали за осторожную тактику и отсутствие голов. В последнем матче его игроки реабилитировались, обыграв дома крепкую «Осасуну» (2:1). Несмотря на плотный график и ограниченный состав, «субмарина» продолжает играть в свой стиль, не отказываясь от комбинационной игры. Ярким дирижёром атак является грузинский нападающий – Жорж Микаутадзе, лишь в это трансферное окно перешедший из «Лиона».

У хозяев сейчас взлёт — серия хороших игр и шесть голов за три матча придают команде силы. У «Вильярреала» же много травм в защите и тяжёлый график. Думаю, что Севилья не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».