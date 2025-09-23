«БроукБойз» — «Сокол»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «БроукБойз» — «Сокол».

Ставка: проход «БроукБойз» за 2.18.

«БроукБойз» в этом розыгрыше Кубка России уже выступили лучше, чем год назад в свой дебютный заход. Тогда команда журналиста Дмитрия Егорова и блогера Артёма Risenhaha Кузьмина прошли первый раунд, но уже во втором вылетели от «Химика» из Дзержинска. На сей раз «БроукБойз» уже успели выбить «Орёл», затем «Авангард» из Курска и в прошлом раунде «Сатурн». Главное, чем запомнилась команда из Медиалиги, — возвращением в большой футбол Смолова и Ари. Оба уже успели в кубковых матчах отличиться за «БроукБойз».

Саратовский «Сокол» ужасно стартовал в этом розыгрыше Первой лиги. В первых пяти турах они не могли победить, но при этом четырежды сыграли вничью, поэтому этот отрезок ещё неплохой. Но дальше «Сокол» угодил в пике — саратовская команда проиграла четыре матча подряд с общей разницей 2:8 и занимала последнюю строчку в турнирной таблице. Последние два матча всё же вселили оптимизм в болельщиков, сначала ничья в Ярославле, а в прошедшую субботу «Сокол» одержал первую победу в сезоне, переиграв «Торпедо».

Этот успех позволил саратовцам покинуть последнюю строчку, а до спасительной зоны всего один балл. Поэтому может так сложиться, что «Сокол» кубковой встречей может и пожертвовать в угоду Первой лиге. Им ехать играть гостевой матч против «Родины». «БроукБойз» уже побили свой скромный рекорд и могут сыграть без оглядки на результат, а вот получится ли? Почему бы и нет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».