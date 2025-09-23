Депутат: ущерб от нелегального рынка азартных игр составляет около 8 млрд рублей в год
Поделиться
Депутат Артём Метелев в ходе своего выступления на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил ущерб от нелегального рынка азартных игр.
«Ключевым фактором риска становится нелегальный сегмент, он растёт на 30-40% в год, из-за этого бюджет недополучает порядка 8 млрд рублей ежегодно. Из-за агрессивной рекламы в ловушку нелегальных букмекеров попадают даже дети.
Мы предложили поднять штрафы за рекламу нелегальных букмекеров – до 500 тысяч рублей для физических лиц и до 7 миллионов рублей – для юридических лиц», – подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике.
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
11:00
-
10:40
-
10:36
-
10:30
-
10:00
-
09:21
-
08:40
-
08:00
-
07:11
-
06:17
- 22 сентября 2025
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:33
-
18:00
-
17:11
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:22
-
16:02
-
15:49
-
15:43
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:00