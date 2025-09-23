Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Депутат: ущерб от нелегального рынка азартных игр составляет около 8 млрд рублей в год

Депутат: ущерб от нелегального рынка азартных игр составляет около 8 млрд рублей в год
Комментарии

Депутат Артём Метелев в ходе своего выступления на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил ущерб от нелегального рынка азартных игр.

«Ключевым фактором риска становится нелегальный сегмент, он растёт на 30-40% в год, из-за этого бюджет недополучает порядка 8 млрд рублей ежегодно. Из-за агрессивной рекламы в ловушку нелегальных букмекеров попадают даже дети.

Мы предложили поднять штрафы за рекламу нелегальных букмекеров – до 500 тысяч рублей для физических лиц и до 7 миллионов рублей – для юридических лиц», – подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android