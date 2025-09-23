Депутат: ущерб от нелегального рынка азартных игр составляет около 8 млрд рублей в год

Депутат Артём Метелев в ходе своего выступления на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил ущерб от нелегального рынка азартных игр.

«Ключевым фактором риска становится нелегальный сегмент, он растёт на 30-40% в год, из-за этого бюджет недополучает порядка 8 млрд рублей ежегодно. Из-за агрессивной рекламы в ловушку нелегальных букмекеров попадают даже дети.

Мы предложили поднять штрафы за рекламу нелегальных букмекеров – до 500 тысяч рублей для физических лиц и до 7 миллионов рублей – для юридических лиц», – подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике.