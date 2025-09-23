Олег Давыдов: идёт тренд на ужесточение рекламного законодательства в адрес букмекеров

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров России Олег Давыдов в ходе доклада «Обзор законодательных инициатив» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» отметил, что в последнее время стало много инициатив, направленных на ужесточение правил размещения рекламы букмекерами.

«Во-первых, рынок сильно зарегулирован, на первый план выходит социальная повестка и через неё, прежде всего, реклама. Сейчас явно выражен тренд на ужесточение именно рекламного законодательства.

Во-вторых, изменились инициаторы законопроектов. Если раньше инициативы шли от регулятора — Минфина, что логично и облегчало работу, давало больше рычагов воздействия и возможностей для поправок, то сейчас все идеи идут напрямую от депутатов и сенаторов. Это сильно усложняет работу с ними и ускоряет их прохождение».