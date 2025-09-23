Скидки
Олег Давыдов: государство не создаёт конкурентные преимущества для легальных букмекеров

Комментарии

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров России Олег Давыдов в ходе доклада «Обзор законодательных инициатив» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что государство не создаёт для легальных букмекеров условия для реальной конкуренции с теневым сектором азартных игр.

«Тренд длится на ужесточение регулирования. Ничего не поменялось. Несмотря на постоянно высокий уровень нелегального рынка, наше государство почему-то не стремится создавать конкурентные преимущества для легальных букмекеров, предпочитает репрессивные методы воздействия на рынок», — отметил Давыдов.

Ранее Артём Метелев оценил ущерб от нелегального сектора азартных игр.

Депутат: ущерб от нелегального рынка азартных игр составляет около 8 млрд рублей в год
