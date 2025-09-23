ЕРАИ получил около 20 запросов от федераций на проверку честности спортсменов

Директор юридического департамента ЕРАИ Владимир Попроцкий в ходе сессии «Договорные матчи в спорте: какие инструменты букмекеров работают в борьбе за честную игру» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о взаимодействиях со спортивными федерациями в вопросе честной игры.

«У лиг и федераций появилась уникальная возможность проверить, соблюдаются ли ограничения и меры, наложенные на спортсменов, агентов, судей, руководителей команд в части заключения пари на вид спорта, которым они занимаются. Было около 20 запросов.

Спортивная федерация может направить запрос инициативно. Если у неё есть основания, что был договорняк, то она направляет запрос в ЕРАИ. Регулятор в течение 30 дней обработает запрос и направит ответ», — отметил Попроцкий.