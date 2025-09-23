Олег Давыдов рассказал о диалоге с властью относительно запрета на ставки должникам

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров России Олег Давыдов в ходе доклада «Обзор законодательных инициатив» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о диалоге с властями относительно законопроекта о запрете на ставки должникам.

«Инициаторы этого законопроекта – два сенатора. Это не Минфин, и даже не Госдума. И когда ими проводились консультации с рынком, мы этот вопрос поднимали – и про неисполнимость, и про выпадение налогов и отчислений.

Получили ответ – «с учётом того, какое зло букмекерские конторы и как сильно они вредят здоровью людей, выпадение денег не так важно, потому что речь идёт о жизнях и здоровье нашего населения». Примерно так сказал инициатор законопроекта.

Я думаю, что в процессе согласования органы более компетентные в этих вопросах – Минфин и ФНС – об этом напоминают. А учли они это или нет, мы узнаем, когда появятся финальные поправки», — отметил Давыдов.