Олег Давыдов назвал процент игроков, которым грозит запрет на ставки из-за долгов

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров России Олег Давыдов в ходе доклада «Обзор законодательных инициатив» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил число игроков, которым могут запретить делать ставки из-за долгов.

«Насколько помню, у нас порядка 20 миллионов человек имеют задолженности в ФССП. Если в такой редакции закон примут, то всех их забанят, соответственно. И это только по потребительским кредитам.

Проблема этого законопроекта – он не разборчивый. Он не предусматривает никаких порогов, чтобы применять его. Если у вас есть штраф за нарушение ПДД или любая другая задолженность, о которой вы не знаете, – теперь сможете в букмекерской конторе о ней узнать», — подчеркнул Давыдов.