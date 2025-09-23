Скидки
Денис Рогачёв: РФС поддерживает предложение ЕРАИ выйти за рамки ЕКП в вопросе контроля

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв в ходе сессии «Договорные матчи в спорте: какие инструменты букмекеров работают в борьбе за честную игру» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» отметил, что нужно контролировать все соревнования на честность игры.

«Поддержу предложение ЕРАИ расширить перечень соревнований, на которые могут осуществляться запросы. Очевидный пример. ФИФА и УЕФА требуют категорического запрета ставок для спортсменов и других субъектов вида спорта на любые соревнования, проходящие в любой точке мира. Неважно, что это за соревнование — Бундеслига, АПЛ, ЧМ-2026. Нельзя российскому футболисту делать ставки на эти мероприятия.

Подзаконные акты не могут противоречить закону. Противоправное влияние нужно пресекать не только в соревнованиях, которые есть в Едином календарном плане. Согласитесь, соревнования вне ЕКП порой могут иметь не меньшую значимость», — подчеркнул Рогачёв.

