Денис Рогачёв: нужно контролировать честность всех субъектов видов спорта

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв в ходе сессии «Договорные матчи в спорте: какие инструменты букмекеров работают в борьбе за честную игру» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» отметил, что нужно расширить перечень лиц, в отношении которых можно делать запросы в ЕРАИ на проверку честности.

«Международные регуляторы говорят о любом субъекте вида спорта. Условно говоря, член дисциплинарного комитета федерации делает ставки. Он не отнесён по закону к лицам, которым запрещено это делать. Хотя он принимает участие относительно судьбы игроков и команд. Явно эти решения — это лазейки. Нужно создать нулевую терпимость и условия чтобы были закрыты для всех», — заявил Рогачёв.

