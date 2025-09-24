Скидки
«Бетис» — «Ноттингем Форест»: стал известен фаворит матча Лиги Европы

«Бетис» — «Ноттингем Форест»: стал известен фаворит матча Лиги Европы
«Бетис» и «Ноттингем Форест» встречаются 24 сентября в Лиге Европы на «Ла Картухе» — испанский клуб играет здесь из-за работ на «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно составляет 44% вероятности.

Ничья идёт за 3.52, а победа «Ноттингем Форест» оценивается в 3.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.20).

