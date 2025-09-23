В Москве прошла сессия «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности»

22 сентября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» состоялась сессия «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности», на которой участники обсудили изучение лудомании и продвижение принципов ответственной игры.

В сессии приняли участие директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко, советник генерального директора FONBET Николай Оганезов, руководитель управления по сопровождению корпоративных клиентов ЕДИНЫЙ ЦУПИС Сергей Петричев, директор департамента развития публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Юрий Суродеев и заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодёжной политике Александр Толмачёв. Модератором выступил директор по устойчивому развитию и коммуникациям PARI Алексей Бабичев.

Участники затронули актуальные проблемы борьбы с лудоманией и сошлись во мнении, что игровая зависимость становится одной из самых важных тем индустрии.

В прошлом году ЕРАИ представил Единый центр ответственной игры «СтопИгра», в котором всем желающим доступна информация о методах выявления игровой зависимости и способах борьбы с ней, а также тест по самодиагностике степени зависимости. В рамках дискуссии Юрий Суродеев подробнее рассказал о работе проекта, а также о том, как «СтопИгра» будет развиваться в дальнейшем.

«Мы уже анонсировали развитие сервиса «СтопИгра». И сейчас шаг за шагом продолжаем совершенствовать этот проект, в том числе привлекая различные институты для проведения новых исследований, например работаем над социальными рекламными кампаниями совместно с букмекерскими компаниями. Мы также поддерживаем предложенную идею о проведении месяца осведомлённости о лудомании, в рамках которой все участники индустрии будут освещать проблему, привлекая тем самым внимание широкой общественности», — отметил Суродеев.

Руководитель управления по сопровождению корпоративных клиентов ЕДИНЫЙ ЦУПИС Сергей Петричев рассказал, что функцией самоограничения на ставки за несколько лет воспользовались более 120 тысяч пользователей. Также спикеры отметили, что наиболее уязвимой для лудомании социальной группой является молодёжь.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит с 22 по 23 сентября. В рамках мероприятия представители индустрии обсуждают актуальные темы в сфере беттинга.

На форуме букмекерская компания PARI представила стенд, посвящённый новой рекламной кампании «Пари и побеждай». Её основной посыл — каждый игрок сам решает, во что верить и на что ставить.