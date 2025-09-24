«Бетис» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч в Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Лиги Европы «Бетис» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Бетис» победит за 2.18.

«Ноттингем Форест» только перестраивается под идеи Ангелоса Постекоглу. Высокий темп, агрессивный контрпрессинг и ранние передачи вперёд — всё это в наработках. По результатам пока неровно — болезненные 0:3 в матче с «Арсеналом», вылет из Кубка лиги Англии от «Суонси» и ничья в игре с «Бёрнли». Но, может быть, опыт тренера сделает своё дело в еврокубках?

Тактика на игру считывается просто. «Бетис» постарается взять под контроль центр, давить позиционными атаками и ловить свободные зоны у штрафной соперника, где Форнальс и опорная линия задают ритм. «Ноттингем Форест» может ответить быстрыми выходами после перехвата и диагоналями в спину крайним защитникам. Может быть, сыграет уже дебютировавший Зинченко.

По совокупности формы, домашнего преимущества, структуры игры и фактора более опытного тренера чуть выше шансы у «Бетиса». Ждём сценарий с долгим позиционным давлением от хозяев и острыми ответами гостей. Базовый вариант для ставки — победа «Бетиса» в один мяч, самый вероятный счёт — 2:1. Англичане будут особенно мотивированы, однако после их прошлого удачного сезона настрой у соперников совсем другой.