Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ВФВ: молодые волейболисты не знают, что им нельзя делать ставки

ВФВ: молодые волейболисты не знают, что им нельзя делать ставки
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель гендиректора Всероссийской федерации волейбола Зоя Трифонова в ходе сессии «Договорные матчи в спорте: какие инструменты букмекеров работают в борьбе за честную игру» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поделилась информацией о том, что молодые игроки недостаточно образованны в плане честности игры.

«У нас большая проблема с молодыми игроками в образовании. Почему-то до сих пор есть игроки, которые не знают, что им нельзя делать ставки на волейбол.

Как только мы узнали об этом, оперативно записали несколько роликов коротких – крутим их перед мандатной комиссией на Молодёжной лиге, на сборах молодёжных команд и уведомляем их.

Судя по тем игрокам, которые проходили на комиссии, создавалось впечатление, что они слышали только краем уха, хотя подписывали декларацию перед тем, как заявиться на чемпионат России, что они не имеют права делать ставки на волейбол. Видимо, не все к этому серьёзно относятся», — подчеркнула Трифонова.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android