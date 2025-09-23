ВФВ: молодые волейболисты не знают, что им нельзя делать ставки

Заместитель гендиректора Всероссийской федерации волейбола Зоя Трифонова в ходе сессии «Договорные матчи в спорте: какие инструменты букмекеров работают в борьбе за честную игру» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поделилась информацией о том, что молодые игроки недостаточно образованны в плане честности игры.

«У нас большая проблема с молодыми игроками в образовании. Почему-то до сих пор есть игроки, которые не знают, что им нельзя делать ставки на волейбол.

Как только мы узнали об этом, оперативно записали несколько роликов коротких – крутим их перед мандатной комиссией на Молодёжной лиге, на сборах молодёжных команд и уведомляем их.

Судя по тем игрокам, которые проходили на комиссии, создавалось впечатление, что они слышали только краем уха, хотя подписывали декларацию перед тем, как заявиться на чемпионат России, что они не имеют права делать ставки на волейбол. Видимо, не все к этому серьёзно относятся», — подчеркнула Трифонова.