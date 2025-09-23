В PARI назвали признаки близости потолка роста российского букмекерского рынка

Директор по маркетингу компании PARI Алексей Левинский и её директор департамента управления доходами Алексей Диков в ходе сессии «Спортивные инсайды от PARI. Разные виды спорта глазами букмекера» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» назвали признаки того, что рынок близок к своему потолку.

В частности, спикеры назвали рост доли женского пола в привлекаемом трафике по рынку, тот факт, что два из трёх новых пользователей уже прошли верификацию в другой букмекерской компании, а также фактор того, что маркетинговая инфляция кратно обгоняет темпы общей инфляции.

Ранее в ЕЦУПИС отметили торможение российского букмекерского рынка в 2025 году.