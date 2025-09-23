Букмекеры назвали внешние факторы, тормозящие российский рынок

Директор по маркетингу компании PARI Алексей Левинский и её директор департамента управления доходами Алексей Диков в ходе сессии «Спортивные инсайды от PARI. Разные виды спорта глазами букмекера» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» назвали внешние факторы, которые тормозят российский букмекерский рынок.

К таким факторам отнесли охлаждение индекса потребительских расходов, высокую ключевую ставку (до 21%), блокировку аккаунтов банкротов и нестабильный мобильный интернет. В частности, эксперты отметили, что около 93,2% оборота PARI приходится на мобильные приложения или версию сайта.