Букмекеры назвали внешние факторы, тормозящие российский рынок
Директор по маркетингу компании PARI Алексей Левинский и её директор департамента управления доходами Алексей Диков в ходе сессии «Спортивные инсайды от PARI. Разные виды спорта глазами букмекера» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» назвали внешние факторы, которые тормозят российский букмекерский рынок.
К таким факторам отнесли охлаждение индекса потребительских расходов, высокую ключевую ставку (до 21%), блокировку аккаунтов банкротов и нестабильный мобильный интернет. В частности, эксперты отметили, что около 93,2% оборота PARI приходится на мобильные приложения или версию сайта.
