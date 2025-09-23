Скидки
Эксперты назвали потери беттинга от блокировок аккаунтов банкротов

Эксперты назвали потери беттинга от блокировок аккаунтов банкротов


Директор по маркетингу компании PARI Алексей Левинский и её директор департамента управления доходами Алексей Диков в ходе сессии «Спортивные инсайды от PARI. Разные виды спорта глазами букмекера» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» оценили потери беттинга от блокировок аккаунтов лиц, прошедших процедуру банкротства.

По данным спикеров, убытки составляют около 2-3% от оборота компаний.

Ранее Дмитрий Сергеев заявил о том, что ЕЦУПИС начал блокировать аккаунты игроков, прошедших банкротство. По данным эксперта, таких игроков практически не осталось на легальном российском букмекерском рынке.

