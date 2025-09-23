Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сергей Игнашевич: в БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с характером

Сергей Игнашевич: в БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с характером
Комментарии

erid: 2RanymVzeEu

Бывший защитник ЦСКА и сборной России на форуме «Азартные игры» в рамках сессии «Лица спорта: как букмекеры взаимодействуют с амбассадорами» рассказал об опыте взаимодействия с букмекером в качестве амбассадора.

Фото: Пресс-служба Бетсити

«После работы в «Балтике» моим партнёром в этом новом этапе стал БЕТСИТИ. Для меня было важно, что это не просто рекламный контракт, а полноценная совместная работа над моим медийным образом. Они не пытались изменить меня, а нашли способ показать мои сильные стороны под новым углом. В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером, и именно это стараются донести до аудитории. И я благодарен им за доверие и за то, что помогают мне выйти на новый уровень. И я уверен, что такой подход – это будущее для сотрудничества между спортсменами и брендами.

Я пришёл к выводу, что быть медийным – это не значит быть другим. Это значит позволить людям увидеть разные грани твоей личности: и профессионала, и эксперта, и того самого человека с самоиронией.

Букмекерские компании как активные участники спортивной индустрии сегодня берут на себя важную социальную роль: они становятся мостом между спортсменами и обществом, помогают нам адаптироваться в новом мире и найти в себе то, о чём мы сами могли даже не подозревать», — сказал Игнашевич.

«Для нас важно, чтобы амбассадор был не только яркой медийной фигурой, но и разделял ценности бренда и органично вписывался в нашу коммуникационную стратегию. В случае с Сергеем Игнашевичем мы совпали на все 100%. Его спортивная биография и позиционирование в медиа идеально соотносятся со статусом «самого надёжного букмекера», коим и является БЕТСИТИ. Сергей на протяжении десятилетий был опорой ЦСКА и сборной России, ковал славу нашего футбола на международной арене и был одним из творцов главных успехов в современной истории – Кубка УЕФА – 2005 и бронзы Евро-2008. По завершении карьеры игрока он стал прогрессивным и ярким тренером и интересным и вдумчивым аналитиком на ТВ и в медиа. Один из таких проектов с его участием – Cappuccino&Catenaccio Show, где он выступает в роли постоянного ведущего.

Мы смотрим на амбассадора как на партнёра в долгосрочной перспективе: это не просто лицо на рекламных баннерах, а полноценный участник создания контента. Помимо C&C Show, мы с Сергеем сняли много разных видеоформатов, запустили рубрики и конкурсы в соцсетях, завели блог, создали эксклюзивную линейку мерча и многое другое. Несмотря на всё это, у нас еще много идей и проектов, которыми мы планируем удивить и порадовать аудиторию, поэтому следите за нашими медиа, будет интересно», — сказал руководитель отдела контента БЕТСИТИ Филипп Ковалёв.

Форум «Азартные игры» проходит в Москве с 22 по 23 сентября. Игнашевич стал амбассадором БЕТСИТИ в апреле 2025 года. Также он является одним из ведущих подкаста о футболе Cappuccino & Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Реклама. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110 18+

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android