Президент Федерации бобслея: нам что, перед букмекерами чечётку сплясать?

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» призвал букмекеров вкладывать деньги в олимпийские виды спорта.

«Здесь перед вами сидит половина медалей олимпийских зимних видов. Чем мы вас должны ещё привлекать? Может, чечетку ещё вам станцевать?

Букмекерские компании дают большие деньги на медийные виды спорта. Я хочу вам объяснить, что те деньги, которые даются туда – миллиарды рублей – это копейки для букмекерских компаний. Но на нас вы заработаете в 10 раз больше! Ваше присутствие необходимо в олимпийских видах спорта!

Как присутствие бренда вам это необходимо. Потому что мы – ваше будущее. Надо вкладывать в нас! Просто те бюджеты, которые нужны нам, неинтересны акционерам. Я лично могу пойти поговорить с акционером букмекерской компании. Но менеджеры, которые в основном занимаются мелкими бюджетами, – им это неинтересно. Они лучше в шахбокс, в искусственные метания дадут деньги. Но в олимпийские федерации они не придут, потому что там можно отчехлиться обратно.

Вы должны донести своему руководству, что вы обязаны, должны помогать спорту олимпийскому! И тогда будем идти вместе: мы – получать медали, вы – прибыль», — заявил Пегов.