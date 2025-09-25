Скидки
«Астон Вилла» — «Болонья»: стал известен фаворит матча Лиги Европы

«Астон Вилла» — «Болонья»: стал известен фаворит матча Лиги Европы
25 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Астон Вилла» и «Болонья». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Болоньи» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Бирмингема за 7.00.

