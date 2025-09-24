Скидки
Названы шансы «Барселоны» продлить победную серию
«Овьедо» принимает «Барселону» на «Карлос Тартьере» 25 сентября, это 6-й тур испанской Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Каталонцы идут на серии из трёх побед во всех турнирах.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.28, что составляет приблизительно 78% вероятности.

Ничья идёт за 7.10, а победа «Овьедо» оценивается в 9.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.83.

