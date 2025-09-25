Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Ак Барса» победить «Барыс» в Казахстане

Букмекеры оценили шансы «Ак Барса» победить «Барыс» в Казахстане
Комментарии

«Барыс» принимает «Ак Барс» 25 сентября на «Барыс-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 17:30 мск. Это первая очная игра команд в нынешнем сезоне регулярки КХЛ.

Материалы по теме
«Барыс» — «Ак Барс»: антирекорд КХЛ подорвёт уверенность казахстанцев
«Барыс» — «Ак Барс»: антирекорд КХЛ подорвёт уверенность казахстанцев

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барыса» в основное время предлагается с коэффициентом 3.55, в то время как победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается в 1.88. Разница в вероятности составляет около 27%.

Заключить пари на овертайм предлагается за 3.90.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативную игру. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.25.

Если обе команды забросят больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.77.

Материалы по теме
«Астон Вилла» — «Болонья». Магия Унаи Эмери иссякла
«Астон Вилла» — «Болонья». Магия Унаи Эмери иссякла
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android