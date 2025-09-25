Букмекеры оценили шансы «Ак Барса» победить «Барыс» в Казахстане

«Барыс» принимает «Ак Барс» 25 сентября на «Барыс-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 17:30 мск. Это первая очная игра команд в нынешнем сезоне регулярки КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барыса» в основное время предлагается с коэффициентом 3.55, в то время как победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается в 1.88. Разница в вероятности составляет около 27%.

Заключить пари на овертайм предлагается за 3.90.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативную игру. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.25.

Если обе команды забросят больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.77.