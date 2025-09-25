«Зальцбург» — «Порту»: определён фаворит матча в Австрии
25 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало — в 22:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 2.05 (47%), а шансы «Ред Булл Зальцбург» оценили в 3.60 (27%). Ничья идёт с коэффициентом 3.75 (26%).
По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.
