«Зальцбург» — «Порту»: определён фаворит матча в Австрии

25 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 2.05 (47%), а шансы «Ред Булл Зальцбург» оценили в 3.60 (27%). Ничья идёт с коэффициентом 3.75 (26%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

