«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Барыс» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.88.

В последних пяти матчах «Ак Барс» много пропускал — команде важно собрать свою структуру без шайбы. Это влияет на выбор темпа и риски в нейтральной зоне. Спецбригады и вбрасывания в своей зоне могут стать ключевыми факторами для успеха.

Если «Барыс» не поднимет интенсивность и не уберёт необязательные удаления, «Ак Барс» получит больше долгих розыгрышей и трафик у ворот соперника. Для гостей рецептом будет аккуратный первый пас и быстрые переводы через слабую сторону, без излишнего дробления смен.

История встреч тоже важна, поскольку это сильный психологический фактор. Весной 2025 года «Ак Барс» уже громил соперника в Астане со счётом 8:0. Да и в целом в прошлых очных играх у казанцев ощутимый перевес. Это не решает исход автоматически, но задаёт ориентир возможного сценария предстоящего матча. Гостям будет проще довести дело до победы, когда они получат преимущество.