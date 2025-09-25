«Овьедо» — «Барселона»: прогноз на игру чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Овьедо» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит «Овьедо» и не пропустит за 2.30.

«Овьедо» при Пауновиче строится от компактного блока и дисциплины при игре без мяча, но команда грешит ошибками в ключевых отрезках. Сам главный тренер на них указывал после недавних матчей. Против мощного контроля, который наверняка постарается продемонстрировать «Барселона», это действительно риск. Длинные выходы могут не спасти без точного первого паса. А под давлением обеспечить такое будет сложно.

Индивидуальный фактор на стороне каталонцев. Текущая форма Торреса и функциональность Ольмо добавляют угрозы из второй линии и при быстрых перестроениях. Плюс мы помним классный гол Рашфорда в Лиге чемпионов. Англичанин всё больше осваивается. Для «Овьедо» единственный шанс — навязать борьбу на подборах и ловить редкие коридоры за спинами крайних защитников соперника. Но для этого нужно долго держать 0:0. Получится ли?

Ресурсы у гостей куда внушительнее, чем у хозяев. Ждём сценарий с территориальным преимуществом «Барселоны», постепенным изматыванием оборонительного блока и голами после переводов с фланга или подборов в центре поля. Прогнозируем победу «Барселоны» всухую. За пять туров в чемпионате Испании «Овьедо» забил лишь один гол, каталонцы же могут добыть третью сухую победу подряд.