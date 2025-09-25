«Астон Вилла» — «Болонья»: прогноз на матч в Бирмингеме

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги Европы «Астон Вилла» — «Болонья».

Ставка: «Болонья» не проиграет за 2.00.

Команда из Бирмингема в АПЛ трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. Только в последней встрече она впервые забила в первенстве, но даже это не помогло отпраздновать победу. Ничья с «Сандерлендом» (1:1), который играл в меньшинстве. Из Кубка английской лиги команда Унаи Эмери вылетела, уступив в серии 11-метровых «Брентфорду» — 1:1 (2:4 пен.).

Президент клуба по футбольным операциям Мончи, судя по сообщению The Athletic, уходит. Лично руководство недовольно его работой и трансферной кампанией. Но не только в нём проблема. Создаётся ощущение, что «Астон Виллу» сломало поражение в матче с «МЮ» в прошлом сезоне, которое лишило возможности выйти в Лигу чемпионов. Даже в паузах на поле не ощущается целостности и командного духа.

Предлагаем поставить на то, что «Болонья» не проиграет. Слепо верить в чудеса, которые может сотворить Унаи Эмери с «Астон Виллой» в Лиге Европы, неправильно. Есть текущее состояние команды и футболистов. Оно на низком уровне. Даже забить получается с огромным трудом. «Болонья» классно обороняется ещё со времён Тьяго Мотты. Ей не составит труда как минимум удержать ничью.