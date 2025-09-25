«Ред Булл Зальцбург» — «Порту»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Порту».

Ставка: «Порту» победит за 2.03.

Не в лучшем настроении подходит «Ред Булл Зальцбург» к 1-му туру общего этапа Лиги Европы. Команда проиграла два последних матча — «Вольфсбергеру» (1:3) и «Штурму» (0:2). Была не сильно хуже соперников в атаке, но в обороне и с реализацией всё слишком плохо. У Томаса Леча будет очень много работы. Пока его тактика и решения оставляют желать лучшего.

«Порту» заслуженно считается фаворитом. У команды хорошие перспективы и отличная игра. Франческо Фариоли справляется со своими задачами, хотя возникали опасения. Будет интересно посмотреть, как он подготовит команду к Лиге Европы. В чемпионате Португалии его подопечные демонстрируют невероятный футбол и возглавляют таблицу. Они выиграли все шесть матчей с общим счётом 15:1. В том числе победили во встрече со «Спортингом» (2:1). И это единственная игра, в которой Диогу Кошта пропустил.

Предлагаем поставить на то, что «Порту» обыграет «Ред Булл Зальцбург». Гораздо симпатичнее и увереннее смотрится португальская команда на фоне проблем австрийцев. Много молодых и талантливых футболистов с обеих сторон, однако хозяевам не хватает стабильности, которая есть у гостей.