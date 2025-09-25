«Штутгарт» — «Сельта»: прогноз на матч в Германии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги Европы «Штутгарт» — «Сельта».

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.83.

«Сельта», видимо, решила поставить новый рекорд по матчам, сыгранным вничью подряд. Сейчас серия насчитывает пять встреч. Все ничьи с одинаковым счётом — 1:1. Так было с «Мальоркой», «Бетисом», «Вильярреалом», «Жироной» и «Райо Вальекано». В последних трёх матчах спасает только Борха Иглесиас, забивая по мячу в каждом.

Нельзя сказать, что «Сельта» совсем ничего не умеет. Она создаёт достаточно моментов и остро атакует в каждом из матчей. Не хватает креативных решений, изобретательности и скорости, чтобы забивать больше и добыть первую победу в сезоне. Также не получается не пропустить. Всё это очень плохие знаки перед встречей в Германии.

Предлагаем поставить на то, что «Штутгарт» победит. Во-первых, у немецкой команды получаются отличные матчи на домашнем стадионе. Во-вторых, у неё большой выбор исполнителей в атаке, которые постепенно раскрываются и входят в ритм. Что касается «Сельты», то на этот раз ей не удастся выгрызть ничью за счёт своих ветеранов.