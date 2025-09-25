Скидки
«Штутгарт» — «Сельта»: назван самый вероятный счёт

Комментарии

25 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Штутгарт» и «Сельта». Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Штутгарта» можно с коэффициентом 1.83, а шансы «Сельты» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (7.00). Следом идёт победа «Штутгарта» 1:0 за 8.00, а также 2:1 в пользу клуба из Германии за 9.00.

