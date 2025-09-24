Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Минфин предложил ввести новые налоги для букмекеров в проекте бюджета на 2026-2028 годы

Минфин России внёс в Правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете, Бюджетный и Налоговый кодексы.

В рамках проекта бюджета страны на 2026 год и планового периода 2027-2028 года Министерство финансов предложило обложить букмекеров двумя новыми налогами:

— налогом на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор;

— налогом на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.

Ранее исполнительный директор Первой СРО Букмекеров России Олег Давыдов в ходе доклада «Обзор законодательных инициатив» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что государство не создаёт для легальных букмекеров условия для реальной конкуренции с теневым сектором азартных игр.