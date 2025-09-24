Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Минфин предложил ввести новые налоги для букмекеров в проекте бюджета на 2026-2028 годы

Минфин предложил ввести новые налоги для букмекеров в проекте бюджета на 2026-2028 годы
Аудио-версия:
Комментарии

Минфин России внёс в Правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете, Бюджетный и Налоговый кодексы.

В рамках проекта бюджета страны на 2026 год и планового периода 2027-2028 года Министерство финансов предложило обложить букмекеров двумя новыми налогами:

— налогом на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор;

— налогом на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.

Ранее исполнительный директор Первой СРО Букмекеров России Олег Давыдов в ходе доклада «Обзор законодательных инициатив» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что государство не создаёт для легальных букмекеров условия для реальной конкуренции с теневым сектором азартных игр.

Материалы по теме
Олег Давыдов: государство не создаёт конкурентные преимущества для легальных букмекеров
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android